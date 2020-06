ММА Бойците в UFC не си знаят цената 19 юни 2020 | 16:46 Прочетена 68 0



Бившият шампион на UFC в лека категория Еди Алварес подкрепи бойците, които искат по-големите заплати. 36-годишния ветеран вярва, че мнозина не си знаят цената и се бият за по-малко, отколко струват. "The Underground King" се раздели с UFC през 2018 година, след като загуби с нокаут от Дъстин Порие. Алварес е бивш шампион и на Bellator и финансовите условия го накараха да потърси нов дом.

Той го намери в Азия под банера на ONE Championship, където се включи в турнира им в лека категория. Еди стигна до финала, но трябваше да се оттегли заради контузия. Алварес записа загуба и победа в ONE и трябва да се бие с Арсланалиев на ONE Infinity 2. В последно време недоволството на бойците на UFC се засили заради малките заплати и Алварес има какво да каже по темата:

Еди Алварес "Никой не ме слушаше, когато си тръгнах и казах, че бойците трябва да получават по-високи заплати. Сега големите имена започнаха да говорят. Обичам този спорт и промоциите, които ни дават сцена за изява. Разберете, че тези промоции са просто сцена и не струват нищо без мъжете и жените, които се бият.

Бойците са тези, които пълнят залите. Те са тези, които може да изпразнят залата. Искам повече бойци да осъзнаят своята цена. Радвам се, че някои вече започнаха да го осъзнават."



