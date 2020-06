За първи път - квалификациите за “Крусибъл” на живо по тв

За първи път квалификациите за Световното първенство по снукър в “Крусибъл” ще бъдат излъчвани на живо по телевизията. “Евроспорт” сключи сделка с World Snooker Tour и ще предава пресявките както по тв, така и по платената онлайн платформа Eurosport Player.

"The matches can make or break a season or even a career"



For the first time, @Eurosport will live screen the @Betfred World Championship qualifying rounds across both its TV and digital channels



https://t.co/r0ojz4O4fG pic.twitter.com/bEoVVqGG58