Олденбург и Брозе Бамберг оставиха всичко за реванша (видео)

FINAL SCORE: Enge Kiste! Mit 17 Punkten lagen die @EWE_Baskets

bei ihrem 86:81-Sieg in Führung, doch @BroseBamberg schiesst sich zurück und in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. @rpaulding23 führt sein Team als Topscorer mit 20 Punkten an. #FINAL2020 pic.twitter.com/rJ1znrgVVg