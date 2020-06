Тенис Григор срещу Джокович и на баскетбол (видео) 18 юни 2020 | 23:47 - Обновена Прочетена 73 0



Григор Димитров продължава да показва умения в различни спортове. Преди началото на турнира в Белград, организиран от Новак Джокович, българската тенис звезда се включи във футболен мач. Гришо дори вкара гол след пас на Ноле, а участие в шоуто взеха и част от останалите тенисисти, както и други популярни личности. След Белград, Аdria Tour се пренесе в Задар, а Димитров, Джокович, Александър Зверев и другите играчи се позабавляваха с баскетбол. . @djokernole Giving it all in the court @AdriaTennisTour #zadar nibman pic.twitter.com/nvzuF84xfm — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) June 18, 2020 Демонстративният мач се изигра в зала „Крешимир Кошич“, която е дом на местния баскетболен тим. В отбора на тенисистите се включиха още Борна Чорич, Горан Иванишевич и Марин Чилич. В отбора на тенисистите се включиха още Борна Чорич, Горан Иванишевич и Марин Чилич. От видеата, които се появиха в социалните мрежи, се вижда, че Джокович не може да се похвали с особено точен мерник. Световният №1 пропусна да уцели коша на няколко пъти. Kids day in Zadar! Their smile and happiness says how much it means to them to play with @DjokerNole.



: @hts_sluzbeni pic.twitter.com/E5YUalHwDf — #AlwaysProudOfNovak (@Slavica_NoleFam) June 18, 2020 Сърбинът получи специален потник с неговото име от баскетболния Задар, а програмата за деня на тенисистите включваше и среща с деца, които успяха да поиграят с любимците си. Сърбинът получи специален потник с неговото име от баскетболния Задар, а програмата за деня на тенисистите включваше и среща с деца, които успяха да поиграят с любимците си. Надпреварата в Задар стартира в петък от 17:00 часа, като част от приходите от билети са за изграждането на Национален тенис център в Загреб.

