Клоп: Очакват ни проблеми, но като цяло ще бъде вълнуващо

“Всички много се развълнувахме покрай първите два мача в сряда - заяви Клоп в интервю за официалния сайт на клуба. - Всички гледахме с интерес. Самите ние сме готови да се завърнем на терена, но трябва да сме подготвени, че ще се сблъскаме с проблеми, защото такива със сигурност ще има. Винаги е било така, това не е нещо ново. Във футбола трябва да имаш план за това, за да можеш да се справиш с пречката, когато тя се появи. Като цяло ще бъде вълнуващо.”

“Карамелите” нямат дори наполовина от точките на Ливърпул, като са на 12-о място. Германският мениджър на почти сигурния бъдещ първенец обаче предупреди, че това не е гаранция за лесен двубой. “Когато анализирате Евертън, гледайте



Бившият наставник на



