Конте: В свободното време успях да изуча из основи своя отбор

“Ако трябва да извлека положителното от тази пандемия, то това е, че имах време да се фокусирам и да видя аспекти, които трябва да подобря в играта на Интер”, е цитиран специалистът от агенция ANSA. “Винаги искам да вдигам летвата, никога не съм доволен. Имах възможността да прегледам първите 7 месеца, да вникна по-дълбоко в състава, да намеря позитивните и негативните неща”. Конте призна, че няма търпение сезонът да се възобнови, но и се надява феновете да могат да се завърнат скоро на стадиона: “Футболът е ограничен без привържениците, но сме изправени пред спешна ситуация и се надявам феновете скоро да се завърнат”.

