Баскетбол АЛБА (Берлин) загря за полуфинала с разгром над Гьотинген 18 юни 2020 | 19:25 Прочетена 51 0



копирано





FINAL SCORE: @albaberlin feiert gegen die @BGGoettingen einen Start-Ziel-Sieg und dominiert im 3. Viertel mit einem 20:0-Lauf. @PeypeySiva3 legt 13 seiner 15 Punkte in der 1. Halbzeit auf. #FINAL2020 pic.twitter.com/y2SeIdR1Wb — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) June 18, 2020 В мача нямаше особена интрига, тъй като играчите на АЛБА взеха нещата в свои ръце от самото начало на двубоя. Първата четвърт приключи при 23:17 за фаворита в срещата, а през втората част разликата се вдигна на сериозните 23 точки. Серия от 18:3 в третия период пък допълнително послужи за приключване на всякакъв интерес към двубоя, а крайният резултат дойде при 93:68 за столичани.



93:68-Sieg im ersten Viertelfinale vs @BGGoettingen und damit 25 Punkte Vorsprung für das Rückspiel am Samstag um 20:30 Uhr.



Eine frühe hohe Führung nutzt Coach @AlejandroGar114, um sehr tief in die Rotation zu gehen. pic.twitter.com/xFqC9DYtVC — ALBA BERLIN (@albaberlin) June 18, 2020 Пейтън Сива бе най-добър за АЛБА с 15 точки и 5 асистенции. Тайлър Кавано добави 13 точки и 6 борби, Люк Сикма вкара 11 и взе 6 отскочили топки, а Нилс Гифи и Рокас Гиедрайтис се отчетоха с по 11 и 10 точки за успеха. Михайло Андрич вкара 13 точки за Гьотинген, а Жито Кок добави 10. АЛБА (Берлин) продължава да е непобеден във финалната фаза на баскетболната Бундеслига. Берлинчани постигнаха пети пореден успех в турнира, като този път се наложиха с разгромното 93:68 (23:17, 29:12, 26:9, 15:30) над Гьотинген в първи мач от четвъртфиналния им сблъсък. Втората среща между двата тима ще се проведе в събота от 21:30, а Гьотинген ще трябва да се надяват на чудо, за да достигнат 25-те точки пасив.В мача нямаше особена интрига, тъй като играчите на АЛБА взеха нещата в свои ръце от самото начало на двубоя. Първата четвърт приключи при 23:17 за фаворита в срещата, а през втората част разликата се вдигна на сериозните 23 точки. Серия от 18:3 в третия период пък допълнително послужи за приключване на всякакъв интерес към двубоя, а крайният резултат дойде при 93:68 за столичани.Пейтън Сива бе най-добър за АЛБА с 15 точки и 5 асистенции. Тайлър Кавано добави 13 точки и 6 борби, Люк Сикма вкара 11 и взе 6 отскочили топки, а Нилс Гифи и Рокас Гиедрайтис се отчетоха с по 11 и 10 точки за успеха. Михайло Андрич вкара 13 точки за Гьотинген, а Жито Кок добави 10. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 51

1