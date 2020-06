Италия Рома се включва активно в борбата със справянето с расизма 18 юни 2020 | 18:00 - Обновена Прочетена 26 0



Първата среща, в която Рома ще излезе с новата придобивка на екипите си, ще бъде тази срещу The first time #ASRoma will wear the #BlackLivesMatter patch will be against Sampdoria on Wednesday.



The club will auction off match-worn shirts from each of the 12 games to raise money for a number of prominent anti-racism organisations.



Full story: https://t.co/NHRYjjnnC3 pic.twitter.com/VPAeG8ea3e — AS Roma English (@ASRomaEN) June 18, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Рома ще подкрепи кампанията “Black Lives Matter” (“Животите на тъмнокожите имат значение”), съобщиха в официалния сайт на клуба. “Вълците” ще играят останалите си срещи от възобновената Серия “А” със специално лого на движението, бродирано на ръкавите на екипите, заедно с надписа “ASSIEME” (“Заедно”), името на кампанията, която “вълците” стартираха в подкрепа на борбата с коронавируса.Първата среща, в която Рома ще излезе с новата придобивка на екипите си, ще бъде тази срещу Сампдория следващата сряда на “ Олимпико ”. Клубът ще носи логото в продължение на 12 мача от Серия “А”, последният от които е срещу Ювентус Торино . “Вълците” ще пуснат на търг уникалните тениски, носени по време на мачовете, като събраните пари ще бъдат дарени за редица антирасистки организации, както и за разработването на нови инициативи с деца против расизма в Италия. През юли Рома ще започне да провежда и нов месечен семинар, който ще помогне за образоването на младите хора в Рим по въпроса с расовото разделение, като освен това клубът ще създаде и онлайн списък с насоки за справяне с проблема.

