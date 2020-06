Тенис Джокович за US Open, "Ролан Гарос" и подновяването на ATP тура 18 юни 2020 | 17:58 Прочетена 51 0



"Изключително щастлив и развълнуван съм, че всички турнири, особено тези от "Големия шлем", работят по организацията на събитията си. Завръщането на тура е фантастична новина. Сигурен съм, че говоря от името на всички играчи и фенове, на всички, които са част от екосистемата на тениса. Точно това чакахме през всичките тези месеци. Надяваме се и се молим турът да бъде подновен много скоро. Мисля, че много хора бяха скептично настроени, особено за турнирите в САЩ, като се има предвид през какво са минали Съединените щати като държава по време на тази пандемия. Така че много хора, включително аз, бяха много скептични по въпроса дали това ще се случи или не.



Много сме доволни, разбира се, че това се случва. Много е важно да осигурим възможности и работни места. Важно е да осигурим на играчите възможности да се състезават, защото в крайна сметка това е нещото, което правим. Като професионални тенисисти ние обичаме спорта, той е наша страст. Състезанието и пътуването ни липсват. В края на краищата, липсва ни да бъдем в тура. Затова мисля, че това е много позитивна новина.



Разбира се, трябва да кажа, че правилата и мерките към днешна дата са доста строги. Трудно е заради карантината и заради това, че някои играчи, особено тези от Южна Америка, нямат възможност да напускат страните си, за да пътуват до САЩ. да се надяваме, че това ще се промени: ATP и USTA работят в тази насока. Най-лошият сценарий е нещата да останат така, но има време.



Да се надяваме, че всеки един участник, който е избран по ранглиста и е заслужил мястото си на US Open, ще има еднаква възможност да пътува и да се състезава като всеки друг. Това е много, много важно, защото това е фундаментът на ATP и международния тенис.



Всички ние колективно ще се опитаме да направим така, че това да бъде с приоритет. Да се надяваме, че в следващите два месеца някои от тези ограничения и мерки ще бъдат поразхлабени, за да се получи един наистина прекрасен турнир", сподели Джокович, говорейки за ситуацията, свързана с Откритото първенство на САЩ и подновяването на сезона в ATP тура, което се очаква да стане факт в средата на август.



В същото време Джокович се вълнува и от предстоящото издание на "Ролан Гарос". Турнирът от "Големия шлем" в Париж бе преместен от края на май за началото на есента и ще започне на 27 септември (квалификациите стартират на 21 септември).



