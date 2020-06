Тебас: Напускането на Кристиано имаше почти нулево въздействие, липсата на Меси би се усетила

“Напускането на Кристиано, дори и да се подразнят в Мадрид, имаше почти нулево въздействие, тъй като в Ла Лига с години се подготвяхме нашата марка да надхвърли играчите. Случаят с Меси обаче е различен, той е най-добрият в историята на футбола. Имаме късмета, че винаги сме разполагали с него в нашето първенство. Вярвам, че напускането на Меси ще се усети. Разбира се, още повече, ако отиде в друг шампионат. Той е икона на испанския футбол и на Ла Лига. Затова бих го помолих да приключи кариерата си в нашето първенство. Толкова много любов сме му дали. Това също не би било катастрофа, защото имаме сключени договори за телевизионни права със или без Меси. Важното обаче е стойността, която той ни придава. Меси винаги ни доставя наслада”, заяви Тебас пред RAC1.

LaLiga chief Javier Tebas says Cristiano Ronaldo's Juventus switch had no impact on league

