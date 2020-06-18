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  • Фенове на ЦСКА-София бесни на две от звездите, “хванаха” ги на купон в Слънчев бряг (снимки)

ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 1:1 Локомотив (Пловдив)

последен:
14.06.2020

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следващ:
 

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Фенове на ЦСКА-София бесни на две от звездите, “хванаха” ги на купон в Слънчев бряг (снимки)

18 юни 2020 | 16:15
Прочетена 2439
Фенове на ЦСКА-София бесни на две от звездите, “хванаха” ги на купон в Слънчев бряг (снимки)
Фенове на ЦСКА-София изразиха своето негодувание от действията на две от звездите на червените - Али Соу и Едвин Джеси. Привържениците твърдят, че часове след домакинското равенство на тима (1:1) срещу Локомотив (Пловдив) са засекли двамата да купонясват в дискотека на Слънчев бряг. Голмайсторът на червените е сниман как се “раздава” на барабани.



Запалянковците изпратиха и снимки до редакцията ни, твърдейки, че на тях са именно Соу и Джеси. Те са в компанията на две жени, едната от които е приятелката на Али Соу.



“Здравейте! Като фен на футбола и ЦСКА искам да ВИ ПОКАЖА на ВАС и пред обществото защо звездите на моят така обичан отбор са в изключително лоша форма. Истината е, че по стечение на обстоятелствата се озовах на дискотека или чалготека в Слънчев бряг! И какво да видя??? Г-н Али Соу и г-н Едвин Джеси в компанията на две жени. Няма как да си професионалист на терена, след като си професионалист на дискотечните барабанчета! Навярно празнуваха равенството ни с Локо Пловдив на АРМИЯТА! Поздравления за “дискотечната” игра , само ЦСКА!”, пише ни един от запалянковците.
efbet Лига
26 кръг, неделя 14 юни
ЦСКА-София
1:1краен резулат
Локомотив (Пловдив)
Стадион: Българска армия
Съдия: Станислав Тодоров
13
11
28
26
19
18
20
8
9
10
17
71
44
20
50
61
25
5
4
34
14
23
Милош Крушчич
Бруно Акрапович
4-1-4-1
3-4-1-2
Титуляри
Густаво Бусато Густаво Бусато13 Мартин Луков71 Мартин Луков
Иван Турицов Иван Турицов19 Диниш Алмейда61 Диниш Алмейда
Пламен Гълъбов Пламен Гълъбов28 Лукас Масоеро25 Лукас Масоеро
Петър Занев Петър Занев11 Милош Петрович20 Милош Петрович
Брадли Мазику Брадли Мазику18 Бирсент Карагарен9 Бирсент Карагарен
Валентин Антов Валентин Антов26 Парвизджон Умарбаев10 Парвизджон Умарбаев
Греъм Кери Греъм Кери8 Петър Витанов34 Петър Витанов
Рубен Пинто Рубен Пинто6 Йосип Томашевич50 Йосип Томашевич
Кристиян Малинов Кристиян Малинов15 Лукас Салинас16 Лукас Салинас
Едвин Джеси Едвин Джеси21 Анте Аралица77 Анте Аралица
Али Соу Али Соу22 Димитър Илиев14 Димитър Илиев
Резерви
Евандро Евандро10 Акинсола Акиниеми4 Акинсола Акиниеми
Енрике Рафаел Енрике Рафаел17 Давид Малембана5 Давид Малембана
Тиаго Родригес Тиаго Родригес20 Николай Николаев44 Николай Николаев
Томи Юрич Томи Юрич9 Доминик Малонга23 Доминик Малонга
Петър Заневжълт картон Петър Занев  90'
Греъм Керижълт картон Греъм Кери 
Тиаго Родригесгол Тиаго Родригес  83'
78' Анте Аралица  Анте Аралицаизлиза
Доминик Малонга  Доминик Малонгавлиза
Бирсент Карагарен  Бирсент Карагаренизлиза
Николай Николаев  Николай Николаеввлиза
Кристиян Малиновизлиза Кристиян Малинов  77'
Евандровлиза Евандро 
Иван Турицовжълт картон Иван Турицов  68' Парвизджон Умарбаев  Парвизджон Умарбаевизлиза
Акинсола Акиниеми  Акинсола Акиниемивлиза
Кристиян Малиновжълт картон Кристиян Малинов  66' Милош Петрович  Милош Петровиччервен картон
61' Лукас Салинас  Лукас Салинасизлиза
Давид Малембана  Давид Малембанавлиза
Рубен Пинтоизлиза Рубен Пинто  60'
Тиаго Родригесвлиза Тиаго Родригес 
Едвин Джесиизлиза Едвин Джеси 
Енрике Рафаелвлиза Енрике Рафаел 
52' Милош Петрович  Милош Петровичжълт картон
49' Диниш Алмейда  Диниш Алмейдажълт картон
Али Соуизлиза Али Соу  46'
Томи Юричвлиза Томи Юрич 
4' Лукас Салинас  Лукас Салинасгол
1 Голове 1
8 Ъглови удари 4
42 Центрирания 11
2 Засади 1
2 Точни удари 5
28 Тъчове 28
12 Неточни удари 2
7 Удари от вратата 20
66 Притежание на топката % 34
4 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 2
4 Смени 4
3 Контра атаки 1
14 Извършени фалове 10
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
26
18
8
0
46:12 (34)
62
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
26
14
8
4
49:23 (26)
50
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
26
14
8
4
41:17 (24)
50
4 Левски Левски
26
14
7
5
43:19 (24)
49
5 Славия Славия
26
13
6
7
36:28 (8)
45
6 Берое Берое
26
14
1
11
44:34 (10)
43
7 Черно море Черно море
26
10
10
6
32:24 (8)
40
8 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
26
7
10
9
27:33 (-6)
31
9 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
26
8
6
12
26:30 (-4)
30
10 Етър Етър
26
6
9
11
31:45 (-14)
27
11 Царско село Царско село
26
7
4
15
24:42 (-18)
25
12 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
26
5
7
14
21:46 (-25)
22
13 Дунав Дунав
26
4
7
15
21:49 (-28)
19
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
26
1
3
22
15:54 (-39)
6
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 2439

Добави коментар ›› Коментари (19)

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али шекера
(Гост) 19
отговор
18 юни 2020 | 16:32

В Бугария ногу хубуу, аз тича 20 минути и после пори млади бугарски пу*ки за едно малко виски, отгоре на сичку дават и една торба палички! Ай лоф бугария!!!! Рейтинг: 1 0

Норге
(Гост) 18
отговор
18 юни 2020 | 16:30

"Звездите" на ЕтропоЛекс. Рейтинг: 1 0

Норге
(Гост) 17
отговор
18 юни 2020 | 16:29

Голяма работа! Това че АЗ СЪМ ЧИКИДЖИЯ НА ВЕЧНА ЗИМА не значи че всички трябва да карат без дискотеки и на чикиии само! Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 15
отговор
18 юни 2020 | 16:28

ЯШАРЕ, КИРО ПАК НЯМА ДА ТИ НАРЕЖЕ ОТ БЛАГОТО БЕЛО ДОВЕЧЕРА, ДОКАТО МУ ЛИЖЕШ РЕКТУМА, А ЩЕ ТЕ КАРА НА ГНЯСЕН Д3ЛИОРМАНСКИ АМФЕТ Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 14
отговор
18 юни 2020 | 16:27

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 13
отговор
18 юни 2020 | 16:27

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 12
отговор
18 юни 2020 | 16:27

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 11
отговор
18 юни 2020 | 16:27

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 10
отговор
18 юни 2020 | 16:27

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 9
отговор
18 юни 2020 | 16:26

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 8
отговор
18 юни 2020 | 16:26

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 7
отговор
18 юни 2020 | 16:26

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 6
отговор
18 юни 2020 | 16:26

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 5
отговор
18 юни 2020 | 16:26

ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Сектор Б поздрави Сектор Г

                 
                
              

              

                
                  
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                  В Казахстан атакуват Стойчо Младенов, ето защо легендата на ЦСКА си тръгнал от Кайсар
                
                
                  В Казахстан атакуват Стойчо Младенов, ето защо легендата на ЦСКА си тръгнал от Кайсар

                 
                
              

              

                
                  
                  Стойчо Стоилов скочи на бивш директор: ЦСКА си има треньор
                
                
                  Стойчо Стоилов скочи на бивш директор: ЦСКА си има треньор

                 
                
              

              

                
                  
                  След раздялата със спортния директор: Левски обяви нови промени
                
                
                  След раздялата със спортния директор: Левски обяви нови промени

                 
                
              

              

                
                  
                  Бултрасите са недоволни - разпратиха писмо до ПФЛ, Красен Кралев и ЦСКА-София
                
                
                  Бултрасите са недоволни - разпратиха писмо до ПФЛ, Красен Кралев и ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Крило напусна Монтана, подписва с Кариана
                
                
                  Крило напусна Монтана, подписва с Кариана

                 
                
              

              

                
                  
                  Официално: държавата заведе дело срещу БФС за сериозна сума, иска лихви и неустойки
                
                
                  Официално: държавата заведе дело срещу БФС за сериозна сума, иска лихви и неустойки

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете на Локо (Пд) ще пътуват организирано до София за реванша с Левски
                
                
                  Феновете на Локо (Пд) ще пътуват организирано до София за реванша с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Янтра представи трима нови
                
                
                  Янтра представи трима нови

                 
                
              

              

                
                  
                  Христо Бонев дари 100 кашона с лакомства за пациентите на УМБАЛ "Свети Георги"
                
                
                  Христо Бонев дари 100 кашона с лакомства за пациентите на УМБАЛ "Свети Георги"

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Левски, ЦСКА-София и Лудогорец с огромни загуби ...
22 април 2020

През последната седмица се разрази сериозна полемика какви са загубите на българските футболни клубове заради COVID-19 и дали изобщо имат такива. За съжаление прави впечатление, че надделяват доста некоректни и понякога ...









							
							
						

						
						






Павел Дочев: Исках да станем шампиони с ЦСКА, ...
08 юни 2020

Българският треньор Павел Дочев записа уникално постижение в германския професионален футбол. Той счупи досегашния рекорд за най-много мачове като наставник в Трета Бундеслига. 54-годишният специалист е ръководил 240 ...









							
							
							
						


          

            

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                  Пламен Бобоков отново е арестуван
                
                
                  Пламен Бобоков отново е арестуван

                
              

              

                
                  „Пътна полиция“: Платените глоби на ГКПП до момента са 373 на стойност 28 000 лева
                
                
                  „Пътна полиция“: Платените глоби на ГКПП до момента са 373 на стойност 28 000 лева

                
              

              

                
                  Депутат от ГЕРБ: Престъпление е и да снимаш някого без неговото съгласие
                
                
                  Депутат от ГЕРБ: Престъпление е и да снимаш някого без неговото съгласие

                
              

              

                
                  Слави Трифонов с коментар за снимките на Борисов и дали е негов враг 
                
                
                  Слави Трифонов с коментар за снимките на Борисов и дали е негов враг 

                
              

              

                
                  Туристка, заснела сбиване на 
                
                
                  Туристка, заснела сбиване на "Витошка": Мама миа! Добре дошли в България!

                
              

              

                
                  Пребиха жестоко наш сънародник в Англия, вероятно заради акцента му
                
                
                  Пребиха жестоко наш сънародник в Англия, вероятно заради акцента му

                
              

              

                
                  Трима души са ранени при меле на пътя край Хасково 
                
                
                  Трима души са ранени при меле на пътя край Хасково 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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