Фенове на ЦСКА-София бесни на две от звездите, “хванаха” ги на купон в Слънчев бряг (снимки)

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ЦСКА
Фенове на ЦСКА-София изразиха своето негодувание от действията на две от звездите на червените - Али Соу и Едвин Джеси. Привържениците твърдят, че часове след домакинското равенство на тима (1:1) срещу Локомотив (Пловдив) са засекли двамата да купонясват в дискотека на Слънчев бряг. Голмайсторът на червените е сниман как се “раздава” на барабани.
Запалянковците изпратиха и снимки до редакцията ни, твърдейки, че на тях са именно Соу и Джеси. Те са в компанията на две жени, едната от които е приятелката на Али Соу.
“Здравейте! Като фен на футбола и ЦСКА искам да ВИ ПОКАЖА на ВАС и пред обществото защо звездите на моят така обичан отбор са в изключително лоша форма. Истината е, че по стечение на обстоятелствата се озовах на дискотека или чалготека в Слънчев бряг! И какво да видя??? Г-н Али Соу и г-н Едвин Джеси в компанията на две жени. Няма как да си професионалист на терена, след като си професионалист на дискотечните барабанчета! Навярно празнуваха равенството ни с Локо Пловдив на АРМИЯТА! Поздравления за “дискотечната” игра , само ЦСКА!”, пише ни един от запалянковците.
efbet Лига
26 кръг, неделя 14 юни
ЦСКА-София
1:1краен резулат
Локомотив (Пловдив)
Стадион: Българска армия
Съдия: Станислав Тодоров
13
11
28
26
19
18
20
8
9
10
17
71
44
20
50
61
25
5
4
34
14
23
4-1-4-1
3-4-1-2
1 Голове 1
8 Ъглови удари 4
42 Центрирания 11
2 Засади 1
2 Точни удари 5
28 Тъчове 28
12 Неточни удари 2
7 Удари от вратата 20
66 Притежание на топката % 34
4 Жълти картони 2
3 Блокирани удари 2
4 Смени 4
3 Контра атаки 1
14 Извършени фалове 10
8 халф
10 вратар
x
0:1
(4`) Лукас Салинас
(83`) Тиаго Родригес
1:1
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(Гост) 19
отговор
В Бугария ногу хубуу, аз тича 20 минути и после пори млади бугарски пу*ки за едно малко виски, отгоре на сичку дават и една торба палички! Ай лоф бугария!!!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 18
отговор
"Звездите" на ЕтропоЛекс. Рейтинг: 1 0
(Гост) 17
отговор
Голяма работа! Това че АЗ СЪМ ЧИКИДЖИЯ НА ВЕЧНА ЗИМА не значи че всички трябва да карат без дискотеки и на чикиии само! Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
ЯШАРЕ, КИРО ПАК НЯМА ДА ТИ НАРЕЖЕ ОТ БЛАГОТО БЕЛО ДОВЕЧЕРА, ДОКАТО МУ ЛИЖЕШ РЕКТУМА, А ЩЕ ТЕ КАРА НА ГНЯСЕН Д3ЛИОРМАНСКИ АМФЕТ Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1
(Гост) 13
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1
(Гост) 12
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 1
(Гост) 11
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
ПР0СТИТУТКИТЕ НА КИРО ОТ РЕДАКЦИЯТА НА СП0ТКАЛ - ЯШАР И БАШАР ТОШЕВИ, СЕ ПРАВЯТ НА "ФЕНОВЕ" НА ЦСКА - КОЛКО МИЛО. ПЛИТЪК ТРАП ЗА ДВЕТЕ ЛЕКИ ЖЕНИЧКИ, ПРАВЕЩИ ФЕДЕРКИ НА КИРО ВСЯКА ВЕЧЕР ЗА ПО ЕДНА ШЕПА АМФЕТ. Рейтинг: 0 0