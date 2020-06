ДеМаркъс Казънс е готов да се завърне в НБА, има и кандидат за подписа му

ДеМаркъс Казънс наистина не заслужава всичко това, което му се случва. Четерикратният участник в "Мача на звездите" бе една от най-ярките звезди на НБА допреди няколко сезона, но сериозни травми попречиха на развитието му. Миналото лято 29-годишният център подписа договор с ЛА Лейкърс, но месец след това скъса връзки в коляното, а през февруари бе освободен от "езерняците".Това не означава, че с кариерата на Казънс е свършено. Вчера Джон Уол даде интервю за NBC Sports, в което заяви, че ще се опита да убеди ръководството на Вашингтон да привлече Казънс. Двамата са бивши съотборници в колежа Кентъки, а приятелството им явно все още е валидно.

"Човече, знаеш, че се опитвам да се стремя за тази сделка. Пробвам да го направя вече пет години. Искам да подпишем с него още на момента", заяви Уол.

According to @ChaseHughesNBCS, John Wall wants the Wizards to sign DeMarcus Cousins “right now.”