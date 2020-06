Селта си върна Нолито

Селта си върна испанския нападател Нолито от Севиля, за да им помогне в битката за спасение в Ла Лига. Отборът от Виго се възползва от правило, което позволява на клубовете да подписват с играчи извън трансферния прозорец при специални обстоятелства.

RC Celta closes the long awaited return of Nolito. He will be incorporated immediately, in the absence of a medical examination and contractual details.



