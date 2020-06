НБА Кайри отнесе огромни критики за абсурдната си идея 18 юни 2020 | 15:18 - Обновена Прочетена 448 0



копирано



.@kendrickperkins blasts Kyrie Irving's "lack of leadership." pic.twitter.com/0zjqJzzSbU — Get Up (@GetUpESPN) June 17, 2020 Анализаторът на НБА Кендрик Пъркинс е един от най-яростните противници на, меко казано, странните решения на Кайри Ървинг в последно време. Шампионът с Бостън от 2008-а не се поколеба отново да се нахвърли на действията на Кайри, като този път го критикува заради опитите на гарда на Бруклин да бойкотира рестарта на сезона в Лигата. Пърк на няколко пъти заяви в предаването "Get Up" на ESPN, че на Ървинг му липсват лидерски качества. "Ако поставите мозъка на Кайри Ървинг в птица, познайте какво ще направи тя? Ще лети в обратна посока. Защото в момента Кайри е объркан. Той показва липсата си на лидерски качества. Ето какво, Кайри. Ти присъства на тези конферентни разговори в последните два месеца. Ти си вицепрезидент на Асоциацията на играчите. Ти си взел участие във всички разговори за бъдещето на сезона. Дал си мнението си и си гласувал да се играе", сподели Пъркинс. Както е известно, информациите сочат, че Ървинг е предложил на играчите да създадат своя собствена лига, която да опонира пряко на НБА. Пъркинс окачестви това предложение като "идея без план". Както е известно, информациите сочат, че Ървинг е предложил на играчите да създадат своя собствена лига, която да опонира пряко на НБА. Пъркинс окачестви това предложение като "идея без план". Поредно безумие от Кайри Ървинг "Разбирам промяната на мнението му, различния начин на мислене, който цели да ни накара да заемем позиция и да се откажем от рестарта на сезона, но какъв е планът му след това? Той няма такъв", добави Пърк. Excuse my last tweet...but I really took it light on Kyrie today because I really could Expose the “Cupcake” BS that he’s really doing behind those phone conversations!!! Carry on... — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) June 17, 2020 Това обаче не бе всичко от бившия център. В социалната мрежа "Туитър" Пъркинс продължи атаката си, като написа, че е можел да разкрие още по-сериозна част от абсурдните идеи на Кайри, които е предлагал в телефонните разговори с играчите. Най-вероятно и това няма да закъснее и ще се завърти в социалните мрежи.



Колаж: ClutchPoints



Това обаче не бе всичко от бившия център. В социалната мрежа "Туитър" Пъркинс продължи атаката си, като написа, че е можел да разкрие още по-сериозна част от абсурдните идеи на Кайри, които е предлагал в телефонните разговори с играчите. Най-вероятно и това няма да закъснее и ще се завърти в социалните мрежи.Колаж: ClutchPoints

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 448

1