Снукър Какво се случи в снукър сезона до момента? 18 юни 2020



Шампионатът на тура по снукър е един от най-важните турнири през сезона, за който се класират само осемте най-добри в едногодишната ранглиста. При отсъствието на Дин Дзюнхуей, който не може да се придвижи от Китай до Англия, деветият в класирането Стивън Магуайър получи шанс за участие.



Задава се вторият снукър турнир след карантината От World Snooker разпространиха видео, в което правят обзор турнирите от сериите Coral - Световната Гран при, Шампионатът на играчите и Шампионатът на тура. Road To Milton Keynes | The @Coral Series Story So Far!#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/GruKJ37wml — World Snooker Tour (@WeAreWST) June 18, 2020 Ето и накратко как се развиха турнирите в този необикновен сезон, повлиян от пандемията на новия коронавирус: Рига Мастърс - шампион Ян Бинтао с чек за 50 000 паунда Бинтао стана третият китаец с ранкинг титла след Дин и Уенбо Лян, както и първият тийнейджър от 13 години с такъв триумф. 19-годишният Ян победи Марк Джойс с 5:2 във финала в Латвия. Международен шампионат - шампион Джъд Тръмп с чек за 175 000 Световният шампион показа чудесната си форма в Дачин и се завърна на върха в световната ранглиста. На финала той надделя с 10:3 над Шон Мърфи. Шампионат на Китай - шампион Шон Мърфи с чек за 150 000 Мърфи продължи невероятната си серия от три финала (преди това бе загубил също от Рони О’Съливан в Шанхай Мастърс) и най-накрая вдигна купа след 10:9 над Марк Уилямс. Открито първенство на Англия - шампион Марк Селби с чек за 70 000 Селби грабна ранкинг трофей след около година пауза, като го направи впечатляващо със само седем пропуснати топки във финала срещу Дейвид Гилбърт - 9:1. World Open - шампион Джъд Тръмп с чек за 150 000 Втора титла в кампанията за Асото в колодата, който победи Тепчая Ун-Ну с 10:5 във финала. Открито първенство на Северна Ирландия - шампион Джъд Тръмп с чек за 70 000 За втора поредна година Тръмп спореше за трофея с Рони О’Съливан и го победи във вълнуваща битка с 9:7. Шампионат на Обединеното кралство - шампион Дин Дзюнхуей с чек за 200 000 Цели 8 години Дин чакаше за титла от “Тройната корона”, като елиминира Рони О’Съливан и победи с 10:6 във финала Стивън Магуайър за третия си триумф в турнира. Открито първенство на Шотландия - шампион Марк Селби с чек за 70 000 Селби стана първият играч с повече от един успех в “Домашните серии” в рамките на един сезон. Той надви Джак Лисовски с 9:6 във финала. Европейски Мастърс - шампион Нийл Робъртсън с чек за 80 000 Робъртсън не бе достигал дори до четвъртфинал до този момент в кампанията, но в битката за трофея в Австрия бе категоричен с 9:0 над Жоу Юелон. Германски Мастърс - шампион Джъд Тръмп с чек за 80 000 Световният номер 1 спечели четвърта купа през сезона пред над 2500 зрители в Берлин, като пребори Робъртсън с 9:6. Световна Гран при - шампион Нийл Робъртсън с чек за 100 000 Трети пореден финал за Гръмотевицата от Австралия и втори успех след тежка битка с Греъм Дот - 10:8. Открито първенство на Уелс - шампион Шон Мърфи с чек за 70 000 Кайрън Уилсън направи 147 по пътя към финала, но отстъпи на Мърфи с 1:9. Shoot Out - шампион Майкъл Холт с чек за 50 000 За втора поредна година Холт бе на финала на “еднофреймовия” турнир и този път спечели първата си ранкинг титла, макар и точно в това събитие. Той надви Жоу Юелон. Шампионат на играчите - шампион Джъд Тръмп с чек за 125 000 Тръмп изравни рекорда за пет ранкинг титли в един сезон след 10:4 над Бинтао във финала. Открито първенство на Гибралтар - шампион Джъд Тръмп с чек за 50 000 Тръмп спечели с 4:3 над Кайрън Уилсън във финала и постави рекорд с шестата си ранкинг титла в кампанията.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ

