Бруно Фернандеш: Искам да съм шампион и затова съм тук

Новата перла в състава на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш сподели накратко вижданията си за подновяването на сезона, това, което предстои на тима, както и целите пред самият него.

Фернандеш, който бе привлечен през зимата за 65 милиона паунда, започна много силно кариерата си при “червените дяволи” и бе избран за играч на мача във всичките си пет старта във Висшата лига с екипа на тима. Манчестър Юнайтед обаче все още е едва пети, а основната цел пред футболистите на Оле Гунар Солскяер е да завоюват място в зона Шампионска лига.

Има и втори вариант тази цел да бъде постигната през участието в Лига Европа, където отборът е с единя крак на четвъртфиналите след разгромната си победа с 0:5 при гостуването на Ласк (Линц).

The first in-game footage of Pogba and Bruno linking up pic.twitter.com/PsmRDvpIqv