Публикуваха нови данни около катастрофата на хеликоптера на Коби Брайънт

Националният съвет по безопасност на транспорта в САЩ публикува нови данни около разследването на катастрофата с хеликоптер, при която загина баскетболната звезда Коби Брайънт.

Предполага се, че пилотът на хеликоптера Ара Зобаян е бил дезориантиран заради гъстата мъгла. В документа се посочва, но преди инцидента той е казал на диспечерите, че хеликоптерът се издига, но всъщност той се е снижавал и малко по-късно се блъска в хълм.

