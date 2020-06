Евро 2020 УЕФА публикува пълната програма на Евро 2020 18 юни 2020 | 12:16 - Обновена Прочетена 619 0



УЕФА публикува новата пълна програма на Евро 2020, което беше отложено с една година заради пандемията от коронавирус. Шампионатът на Европа по футбол ще се проведе от 11 юни до 11 юли 2021 година в 12 града в Европа.

Група A (Рим/Баку): Турция, Италия, Уелс, Швейцария

Група B (Копенхаген/Санкт Петербург): Дания, Финландия, Белгия, Русия

Група C (Амстердам/Букурещ): Нидерландия, Украйна, Австрия, победител от плейоф

Група Д (Лондон/Глазгоу): Англия, Хърватия, победител от плейоф, Чехия

Група E (Билбао/Дъблин): Испания, Швеция, Полша, победител от плейофи

Група F (Мюнхен/Будапеща): Победител плейоф, Португалия, Франция, Германия Групова фаза

11 юни:

Група A: Турция - Италия (в Рим)

12 юни:

Група A: Уелс - Швейцария (Баку)

Група B: Дания - Финландия (Копенхаген)

Група B: Белгия - Русия (Санкт Петербург) 13 юни:

Група D: Англия - Хърватия (Лондон?)

Група C: Австрия - победител плейоф (Букурещ)

Група C: Нидерландия - Украйна (Амстердам) 14 юни:

Група D: победител плейоф - Чехия (Глазгоу)

Група E: Полша - победител плейоф (Дъблин)

Група E: Испания - Швеция (Билбао) 15 юни:

Група F: Победител плейоф - Португалия (Будапеща)

Група F: Франция - Германия (Мюнхен) 16 юни:

Група B: Финландия - Русия (Санкт Петербург)

Група A: Турция - Уелс (Баку)

Група A: Италия - Швейцария (Рим) 17 юни:

Група C: Украйна - победител плейоф (Букурещ)

Група B: Дания - Белгия (Копенхаген)

Група C: Нидерландия - Австрия (Амстердам) 18 юни:

Група E: Швеция - победител плейоф (Дъблин)

Група D: Хърватия - Чехия (Глазгоу)

Група D: Англия - победител плейоф (Лондон) 19 юни:

Група F: Победител плейоф - Франция (Будапеща)

Група F: Португалия - Германия (Мюнхен)

Група E: Испания - Полша (Билбао) 20 юни:

Група A: Италия - Уелс (Рим)

Група A: Швейцария - Турция (Баку) 21 юни:

Група C: Победител плейоф - Нидерландия (Амстердам)

Група C: Украйна - Австрия (Букурещ)

Група B: Русия - Дания (Копенхаген)

Група B: Финландия - Белгия (Санкт Петербург) 22 юни:

Група D: Чехия - Англия (Лондон)

Група D: Хърватия - победител плейоф (Глазгоу) 23 юни:

Група E: Победител плейоф - Испания (Билбао)

Група E: Швеция - Полша (Дъблин)

Група F: Германия - победител плейоф (Мюнхен)

Група F: Португалия - Франция (Будапеща) 24 и 25 юни - почивни дни Финална фаза, осминафинали:

26 юни:

1: 2A - 2B (Амстердам)

2: 1A - 2C (Лондон)

27 юни:

3: 1C - 3D/E/F (Будапеща)

4: 1B - 3A/D/E/F (Билбао)

28 юни:

5: 2D - 2E (Копенхаген)

6: 1F - 3A/B/C (Букурещ)

29 юни:

7: 1D - 2F (Дъблин)

8: 1E - 3A/B/C/D (Глазгоу) 30 юни - 2 юли - почини дни четвъртфинали:

2 юли:

Четвъртфинал 1: Победител мач 6 - победител мач 5 (Санкт Петербург)

Четвъртфинал 2: Победител мач 4 - победител мач 2 (Мюнхен)

3 юли:

Четвъртфинал 3: Победител мач 1 - победител мач 3 (Баку)

Четвъртфинал 4: Победител мача 8 - победител мача 7 (Рим) 4 и 5 юли - почивни дни полуфинали:

6 юли:

Полуфинал 1: Победител четвъртфинал 1 - победител четвъртфинал 2 (Лондон)

7 юли:

Полуфинал 2: Победител четвъртфинал 4 - победител четвъртфинал 3 (Лондон) 8, 9, 10 или - почивни дни Финал

