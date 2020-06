Официално: Челси закупи Вернер

Нападателят Тимо Вернер осъществи своя трансфер от РБ Лайпциг Челси , съобщиха от лондонския клуб. Според информациите сделката е в размер на 53 млн. евро. Смята се, че договорът на играча е до 2025-а с годишна заплата от 10 млн. евро, която го превръща в най-скъпоплатения футболист на " Стамфорд Бридж ". Той ще изиграе последните два мача на "биковете" в Бундеслигата и ще се присъедини към новия си клуб през юли. Германският национал обаче повече няма да може да участва в Шампионската лига през този сезон.

“Щастлив съм да подпиша с Челси. За мен е много горд момент да се присъединя към този велик клуб. Разбира се, искам да благодаря на РБ Лайпциг, на клуба и на феновете за четирите фантастични години. Завинаги ще останете в моето сърце. Очаквам следващия сезон с новите ми съотборници и мениджър, както и, разбира се, с феновете. Заедно ни предстои много успешно бъдеще”, сподели радостният Вернер пред клубния сайт.

“Много сме развълнувани, че Тимо Вернер избра да премине в Челси. Той е играч, който беше желан из цяла Европа и това не е изненада. Той разполага с тази рядка комбинация, в която е млад и вълнуващ, но и утвърден и доказал се. Нямаме търпение да разполагаме с Тимо, но дотогава желаем на него и РБ Лайпциг всичко най-добро до края на сезона”, добави директорът на “сините” Марина Грановская.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt