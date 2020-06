Де Лаурентис: Много неща се промениха в Наполи след пристигането на Гатузо

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис похвали работата на старши треньора Дженаро Гатузо след спечелването на Купата на Италия. Тимът победи в спора за трофея Ювентус с 4:2 след изпълнение на дузпи , след като редовното време завърши 0:0.

"Откакто пристигна Гатузо, много неща се промениха и всички се сплотиха около него, около клуба. В крайна сметка Наполи е единственият клуб, който може да се противопостави на Ювентус в борбата за този трофей. Победихме ги за Купата на Италия през 2012 година, победихме ги за Суперкупата. Засега не можем да ги победим само в Серия А", каза Де Лаурентис в интервю за "Рай Спорт".

CONGRATULATIONS TO RINO GATTUSO WHO WINS HIS FIRST TROPHY AS A COACH AND NAPOLI ARE CROWNED 2020 COPPA ITALIA WINNERS pic.twitter.com/AL3X4qUYPF