Италия Наполи и Ювентус във финалния сблъсък за Купата на Италия (съставите) 17 юни 2020 | 21:15 - Обновена Прочетена 1394 0



копирано









Треньорът на Наполи Дженаро Гатузо е избрал срещата да започнат Алекс Мерет на вратата и в защита Джовани Ди Лоренцо, Никола Максимович, Калиду Кулибали и Марио Руи. Пьотър Жиелински, Диего Деме и Фабиан Руис ще са триото в средата на терена, а в атака ще се разчита на Хосе Кайехон, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсиние.

StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

#NapoliJuve

#CoppaItaliaCocaCola

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FStAL3yyfQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 17, 2020

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари пък ще противопостави Джанлуиджи Буфон под рамката и карето Хуан Куадрадо, Леонардо Бонучи, Матайс де Лихт и Алекс Сандро пред него в отбрана. Родриго Бентанкур, Миралем Пянич и Блес Матюиди ще имат задачата да движат играта в средата на терена, а в атака започват Пауло Дибала, Дъглас Коста и Кристиано Роналдо.

YOUR LINE-UP FOR THE #COPPAITALIACOCACOLA FINAL! #NapoliJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/VfWkeBWqmK — JuventusFC (@juventusfcen) June 17, 2020

СЪСТАВИТЕ НА ДВАТА ОТБОРА:



НАПОЛИ: Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Жиелински, Деме, Фабиан, Кайехон, Мертенс, Инсиние



ЮВЕНТУС: Буфон, Куадрадо, Бонучи, Де Лихт, Сандро, Пянич, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Коста, Роналдо





ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!

Тази вечер Наполи и Ювентус ще определят новия носител на Купата на Италия. Двата тима се изправят един срещу друг на "Олимпико" в Рим решителния сблъсък за трофея. Юве е рекордьор в турнира и ще опита да вдигне купата за 14-и път в историята си. Наполи пък има 5 отличия в тази надпревара до момента, като за последно е триумфирал през 2014 година.Треньорът на Наполи Дженаро Гатузо е избрал срещата да започнат Алекс Мерет на вратата и в защита Джовани Ди Лоренцо, Никола Максимович, Калиду Кулибали и Марио Руи. Пьотър Жиелински, Диего Деме и Фабиан Руис ще са триото в средата на терена, а в атака ще се разчита на Хосе Кайехон, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсиние.Наставникът на Ювентус Маурицио Сари пък ще противопостави Джанлуиджи Буфон под рамката и карето Хуан Куадрадо, Леонардо Бонучи, Матайс де Лихт и Алекс Сандро пред него в отбрана. Родриго Бентанкур, Миралем Пянич и Блес Матюиди ще имат задачата да движат играта в средата на терена, а в атака започват Пауло Дибала, Дъглас Коста и Кристиано Роналдо.Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Жиелински, Деме, Фабиан, Кайехон, Мертенс, ИнсиниеБуфон, Куадрадо, Бонучи, Де Лихт, Сандро, Пянич, Матюиди, Бентанкур, Дибала, Коста, Роналдо 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1394 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1