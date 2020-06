Тенис Серина Уилямс потвърди, че ще играе на US Open 17 юни 2020 | 19:11 Прочетена 37 0



A message from 6x champion @serenawilliams: pic.twitter.com/nBku5heoJv — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2020 "Мисля, че Американската федерация ще свърши наистина добра работа и ще организира всичко невероятно и всички ще са в безопасност", каза 38-годишната Уилямс. Американката е носителка на 23 титли от "Големия Шлем" на сингъл, а в последните два сезона загуби на финала на US Open. Седемкратната шампионка Серина Уилямс потвърди, че ще участва на Откритото първенство на САЩ по тенис тази година. "Наистина нямам търпение да се върна в Ню Йорк и да играя на Откритото първенство на САЩ 2020", каза Уилямс във видео съобщение, излъчено по време на пресконференцията на Американската тенис асоциация, която потвърди, че надпреварата от "Големия шлем" ще се проведе от 31 август до 13 септември без фенове."Мисля, че Американската федерация ще свърши наистина добра работа и ще организира всичко невероятно и всички ще са в безопасност", каза 38-годишната Уилямс. Американката е носителка на 23 титли от "Големия Шлем" на сингъл, а в последните два сезона загуби на финала на US Open. 0



