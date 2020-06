Лека атлетика 10-ото издание на PIRIN RUN дава старт на веригата Five Mountains за 2020 г. 17 юни 2020 | 17:25 - Обновена Прочетена 27 0



На 21-ви юни 2020 г. (неделя) красивата Пирин планина и топ-курортът Банско ще са домакин на юбилейното 10-то издание на състезанието по планинско бягане и планинско колоездене PIRIN

RUN. Тази година веригата Five Mountains на Сдружение Маратон – изкачване на петте най-значими и най-високи български планини, ще започне именно с изкачването на връх Вихрен, обявиха организаторите на нарочна пресконференция в столичния Пресклуб България.



В тон с новите реалности, в резултат от COVID-19 пандемията, от този сезон ще бъде въведена и система за "виртуално класиране" в специално създадена вечна ранглиста за всяка от петте надпревари, а от догодина Сдружение Маратон предвиждат и провеждане на формат "5+1 планини", организирайки допълнително 6-то състезание в някоя от другите значими и не по-малко красиви и интересни български планини, съобщава www.ski.bg.



След отпадането на повечето от ограниченията, въведени от здравния министър във връзка с COVID-19, включително забраната за провеждане на състезания в България, Сдружение Маратон (Marathon.bg) възобновява организирането на летните планински състезания от веригата Five Mountains, поясни по време на пресконференцията председателят на сдружението Петър Панков.



Заради отмяната на BALKAN RUN - състезателното изкачване до първенеца на Стара планина Ботев връх, първата планинска надпревара за сезона от веригата Five Mountains на Сдружение Маратон ще бъде PIRIN RUN от град Банско до връх Вихрен (2914м) - най-високия в Пирин планина, втори в България и трети по височина на Балканския полуостров. Надпреварата ще започне едновременно за бегачите и колоездачите с масов старт точно в 10:00 ч. тази неделя, 21.06.2020 г., от поляната при долната лифтова станция на кабинковия лифт в Банско (995м надморска височина).



Заявки за участие се приемат до последния момент преди старта, но е препорачително да бъде направена заявка онлайн до петък, 19-ти юни. Досега заявките са над 50, а се очаква да бъдат около и над 100, сподели по време на пресконференцията координаторът на сдружението Борислав

Панков.



Сред заявилите до този момент своето участие са многократният шампион по планинско бягане и рекордьор на трасето Шабан Мустафа, ултра състезателката Христина Козарева, победителите от Рила Рън 2019 Ивайло Атанасов от Extinction Rebellion и Елена Димитрова от 5kmRun, ски алпинистите Иван Геров и Ивона Михайлова от местния клуб АлПиринСки, пловдивчанинът Гено Увардов от MUSICPLE ORGASM и др. При планинските велосипедисти за поредна година своето участие е заявила и Ивета

Алексиева от Bulvelo, която държи всичките рекорди на веригата в колоезденето при дамите.



Следващият старт от веригата - 21км полумаратон RILA RUN от Самоков до връх Мусала (2925м), ще се проведе на 26 юли 2020 г. Това е състезанието с най-голяма сумарна положителна денивелация от +2000 метра. Тази година организаторите са подготвили и по-къса дистанция за Рила Рън, като след

масовия старт в градския парк на Самоков не чак толкова добре подготвените участници ще могат да финишират на връх Ястребец (близо до горната станция на кабинковия лифт), след като преодолеят "само" 14 километра с +1400м положителна денивелация, преминавайки предимно по горски пътеки в по-ниската част на планината. По същия начин занапред се предвиждат по-къси дистанции и за другите състезания от веригата Five Mountains.



В средата на месец август е планирано OSOGOVO RUN от Кюстендил до връх Руен, а на 30 август ще се проведе най-масовото и най-дълголетно състезание по планинско бягане на Сдружение Маратон - VITOSHA RUN - изкачването от центъра на град София до Черни връх (2290м). Именно с тази надпревара беше поставено началото на инициативата Five Mountains през 2007 г., а през 2014-та проектът беше завършен в сегашния си вид, включвайки петте планини.



По време на срещата с медиите стана ясно, че догодина Сдружение Маратон ще осигури още една състезателна възможност за любителите на планинското бягане и колоездене. Предвижда се надпреварите през сезона да станат общо шест, като занапред всяка година последният старт от веригата „Пет плюс една планини“ ще бъде на различно място. Това ще обогати програмата и ще разшири възможностите за изява на участниците, сподели Борислав Панков.



Въпреки че веригата Five Mountains е насочена предимно към аматьорите любители на планинското бягане и колоездене, към състезанията проявяват интерес и добре познати професионалисти като планинските атлети Шабан Мустафа, който е многократен победител и рекордьор на повечето

състезания от веригата, и Кирил Николов - Дизела, който държи рекорда на Балкан Рън, многократната шампионка в лекатата атлетика и маратонското бягане Милка Михайлова, по-младите звезди в ултрамаратонските бягания Александър Спасов и Мария Николова и много други.



Рекордът на предстоящото състезание PIRIN RUN при бегачите е 1:38:03ч. и е поставен от планинския атлет Шабан Мустафа (ОСКЛА "Шампион Сунгурларе") през 2017 г., а при колоездачите е 1:30:08 ч., поставен от Алекс Иванов (Бела Екстрийм) през същата 2017 г.



PIRIN RUN 2020 се организира от Сдружение Маратон и Община Банско с подкрепата на "Юлен" АД, SEOS и WWW.SKI.BG.



Регистрацията за всички прояви на Сдружение Маратон е отворена и желаещите планински бегачи, колоездачи, доброволци и придружаващи могат да се запишат за участие, да поръчат транспорт и брандирани артикули свързани с проявите на www.marathon.bg.

