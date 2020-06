Шампионска Лига Шампионската лига се завръща на 7 август! УЕФА обяви какъв ще бъде форматът 17 юни 2020 | 16:55 - Обновена Прочетена 2384 0



копирано





Стадионите на Бенфика, Спортинг и Порто ще бъдат домакини на срещите от 1/4-финалите, полуфиналите и финала. Гимараеш пък ще приеме мачовете от 1/8-финалите, ако това е необходимо.

Жребият за 1/4-финалите и полуфиналите ще бъде изтеглен на 10 юли в Нион.

Олимпийският стадион в Истанбул, който трябваше да бъде домакин на финала през този сезон, ще приеме двубоя за трофея в следващото издание на турнира.



До 3 август всички национални асоциации трябва да определят участниците в ШЛ през следващата кампания.



Ето и датите за мачовете:



7-8 август - останалите двубои от 1/8-финалите

12-15 август - четвъртфинали

18-19 август - полуфинали

23 август - финал





NEWS: #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knock-out at the Estádio do Sport Lisboa e Benfica and the Estádio José Alvalade in Lisbon from 12 - 23 August 2020.



Remaining round of 16 matches will be played on the 7/8 August. #UEFAExCo pic.twitter.com/qeJX0k7t8c — UEFA (@UEFA) June 17, 2020 Istanbul, originally appointed to stage the 2020 #UCLfinal, will now host the 2021 final.



Venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.



2020 Lisbon

2021 Istanbul

2022 St-Petersburg

2023 Munich

2024 London pic.twitter.com/mVWJ1jqO7u — UEFA (@UEFA) June 17, 2020 Европейската футболна централа обяви промените във формата на Шампионската лига през този сезон. Както се и очакваше, турнирът ще завърши с "финална осмица", мачовете от която ще се проведат в Лисабон. Четвъртфиналите и полуфиналите ще се решат в един двубой, а финалът ще се проведе на 23 август. Цялата заключителна фаза ще се проведе в рамките на 12 дни - между 12-и и 23-и август. На 7-и и 8-и август ще се изиграят оставащите срещи от 1/8-финалите, като все още не е решено дали те ще се проведат на клубните стадиони на отборите, които трябва да домакинстват, или също ще се състоят в Португалия. Всички мачове ще започнат в 22:00 часа българско време.Стадионите на Бенфика, Спортинг и Порто ще бъдат домакини на срещите от 1/4-финалите, полуфиналите и финала. Гимараеш пък ще приеме мачовете от 1/8-финалите, ако това е необходимо.Олимпийският стадион в Истанбул, който трябваше да бъде домакин на финала през този сезон, ще приеме двубоя за трофея в следващото издание на турнира.До 3 август всички национални асоциации трябва да определят участниците в ШЛ през следващата кампания.7-8 август - останалите двубои от 1/8-финалите12-15 август - четвъртфинали18-19 август - полуфинали23 август - финал

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 2384 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1