Олайджуон сравни Брадата с Джордан и Чембърлейн

Легендата на Хюстън Рокетс Хакийм Олайджуон добре познава величието и явно го е забелязал у настоящата звезда на "ракетите" Джеймс Хардън. Двукратният шампион с Рокетс сравни качествата на "Брадата" с тези на Майкъл Джордан и Уилт Чембърлейн и заяви, че е въпрос на време гардът да спечели титлата от НБА.

"Изключително трудно е да водиш отбор от подобна позиция, а Джеймс доказа, че може да го прави безпроблемно. Вижте статистиките му. Говорим за играч от нивото на Майкъл Джордан и Уилт Чембърлейн. Той е нещо невероятно за тази епоха. Няма как да спорим за лидерските качества на Хардън. Въпрос на време е (да спечели титла). Всеки би се сработил с Джеймс Хардън, защото той е завършен играч. Той е победител и знае как да побеждава", каза Олайджуон в подкаста на SportsTalk 790.

"Look at all his statistics. You're talking about a player at the level of Michael Jordan or Wilt Chamberlain.”



-Hakeem Olajuwon on James Harden

(Via https://t.co/DC4Ig7mv9z) pic.twitter.com/JSSDlq2Gan