Джон Тери: Баща ми побесня, че подписах с Челси вместо с Манчестър Юнайтед

"You needed a parent, so mum said she would come and sign it, dad’s going “No you wont”.



"There’s a picture of my mum and Graham Rix signing my contract, dad kicked off! pic.twitter.com/bRtCZXosvn — Simon Phillips (@SiPhillipsSport) June 16, 2020 Легендарният капитан на Челси Джон Тери разкри, че баща му бил твърдо против синът му да подпише със "сините". Вместо това той искал тогава 14-годишният защитник на Уест Хам да предпочете Манчестър Юнайтед “Трябваше да избирам между Арсенал , Челси и Манчестър Юнайтед и, за да бъда честен, всички те надхвърлиха очакванията ми. В момента, в който стъпих в Челси, просто усетих, че така е правилно. Знам, че ще прозвучи странно. Баща ми никога не е искал да подпиша с Челси. Всъщност, когато подписах юношеския ми договор с клуба, баща ми отказа да ме придружи на терена. Играчите излизат на игрището, а аз чакам в тунела. Глен Ходъл минава покрай мен, а баща ми заяви: “Ти няма да подпишеш с този клуб, трябва да подпишем с Ман Юнайтед”. Аз бях себе си тогава: “100% подписвам тук. Ако не излезеш с мен, сам отивам да подпиша”.Нужен ми беше родител, така че майка ми каза, че ще дойде и ще го подпише с мен. Баща ми се ядоса на майка ми: “Не, няма”. Има снимка как майка ми и Греъм Рикс сключват договора ми, но баща ми отказа и беше напълно бесен тази нощ. Заради моя характер знаех, че Челси е подходящ за мен. Една нощ, която трябваше да бъде една от най-хубавите в живота ми, се оказа тежка за 14-годишно дете, ако трябва да съм честен. Всъщност, една година на няколко пъти пътувах до Манчестър Юнайтед по време на ваканциите. Бях с Дейвид Бекъм, когато той подписа първия си професионален контракт. Бяхме заедно в колата, тогава бях на двуседмичен тренировъчен лагер”, разказа Тери пред подкаста The Footballer’s Guide to Football.

