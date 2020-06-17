Кабаков ще свири ЦСКА-София - Левски, вижте съдийските назначения

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Левски
Станаха ясни съдийските назначения за 27-ия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски, което ще се състои в събота, 16:15ч.
19 Юни 2020 г. Петък 18:15 ч.
ПФК Черно море - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Генов Нарлев
20, Юни 2020 г. Събота 16:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Радан Василев Мирянов
20, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Локомотив (Пд) - ПФК Славия (Сф)
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кольо Димитров Данев
20, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров
21, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
21, Юни 2020 г. Неделя 19:00 ч.
ФК Арда - ПФК Дунав
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Йордан Динков Сталев
22, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Етър - ФК Царско село 2015
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Кирил Петков Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
efbet Лига
27 кръг, събота 20 юни
ЦСКА-София
21:00предстои
Левски
8 халф
10 вратар
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(Гост) 8
отговор
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(Гост) 7
отговор
Porednata podigravka s Levski , do koga be bokluci, do koga ste naznachavate tozi homo bandit fen na cska ,ne znam do Koga nie Levskari ste tarpim tova pitam Рейтинг: 4 2
(Гост) 6
отговор
Ххахахахаха, това виц ли е? Рейтинг: 2 1
(Гост) 5
отговор
в мача на Лудогорец със сигурност ще има дузпа Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
Кабаков с политическите поръчки. Рейтинг: 2 1