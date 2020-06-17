ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 1:1 Локомотив (Пловдив)

последен:
14.06.2020

ЦСКА-София - Левски

следващ:
20.06.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Левски

Кабаков ще свири ЦСКА-София - Левски, вижте съдийските назначения

17 юни 2020 | 15:16 - Обновена
Прочетена 1034
Кабаков ще свири ЦСКА-София - Левски, вижте съдийските назначения
Станаха ясни съдийските назначения за 27-ия кръг в efbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи дербито между ЦСКА-София и Левски, което ще се състои в събота, 16:15ч.

19 Юни 2020 г. Петък 18:15 ч.
ПФК Черно море - ФК Витоша (Бистрица)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Генов Нарлев

20, Юни 2020 г. Събота 16:15 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Радан Василев Мирянов

20, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Локомотив (Пд) - ПФК Славия (Сф)
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Кольо Димитров Данев

20, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Ботев (Пловдив) - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Петър Стоянов Петров

21, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Евгени Георгиев Георгиев

21, Юни 2020 г. Неделя 19:00 ч.
ФК Арда - ПФК Дунав
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Йордан Динков Сталев

22, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Етър - ФК Царско село 2015
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Кирил Петков Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

efbet Лига
27 кръг, събота 20 юни
ЦСКА-София
21:00предстои
Левски
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
26
18
8
0
46:12 (34)
62
2 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
26
14
8
4
49:23 (26)
50
3 ЦСКА-София ЦСКА-София
26
14
8
4
41:17 (24)
50
4 Левски Левски
26
14
7
5
43:19 (24)
49
5 Славия Славия
26
13
6
7
36:28 (8)
45
6 Берое Берое
26
14
1
11
44:34 (10)
43
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (9)

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ONLINEPARI
(Гост) 8
отговор
17 юни 2020 | 15:42

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Alex
(Гост) 7
отговор
17 юни 2020 | 15:42

Porednata podigravka s Levski , do koga be bokluci, do koga ste naznachavate tozi homo bandit fen na cska ,ne znam do Koga nie Levskari ste tarpim tova pitam Рейтинг: 4 2

Луд
(Гост) 6
отговор
17 юни 2020 | 15:41

Ххахахахаха, това виц ли е? Рейтинг: 2 1

Внимание
(Гост) 5
отговор
17 юни 2020 | 15:41

в мача на Лудогорец със сигурност ще има дузпа Рейтинг: 1 0

....
(Гост) 4
отговор
17 юни 2020 | 15:32

Кабаков с политическите поръчки. Рейтинг: 2 1

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                  6-годишно дете е паднало от втория етаж на детска градина в Пловдив 
                
                
                  6-годишно дете е паднало от втория етаж на детска градина в Пловдив 

                
              

              

                
                  ГЕРБ внася сигнал до главния прокурор срещу Нинова за всяване на паника
                
                
                  ГЕРБ внася сигнал до главния прокурор срещу Нинова за всяване на паника

                
              

              

                
                  Цветан Цветанов напуска ГЕРБ
                
                
                  Цветан Цветанов напуска ГЕРБ

                
              

              

                
                  Спипаха хирург от болницата в Добрич, разпространявал порно с деца по време на нощните си дежурства
                
                
                  Спипаха хирург от болницата в Добрич, разпространявал порно с деца по време на нощните си дежурства

                
              

              

                
                  При мащабна акция: Заловиха българи, занимаващи се с кражби в Италия
                
                
                  При мащабна акция: Заловиха българи, занимаващи се с кражби в Италия

                
              

              

                
                  Контактни на пастора от Родопите са новите случаи на COVID-19 във Варна
                
                
                  Контактни на пастора от Родопите са новите случаи на COVID-19 във Варна

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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