На 44 г. Фабрицио Донато иска да участва на Олимпийските игри в Токио

“Винаги си казвам, че искам да сложа край на кариерата си без съжаление. Нима има по-добър момент от олимпийския сезон? Но в мен продължава да се обажда онзи глас, който казва: “А какво ще стане, ако се опиташ, ако продължиш?“ Аз все още изпитвам удоволствие от спорта. Харесва ми това, което правя. Животът ми е пълен с адреналин. Така че бих искал да се опитам“ – споделя скачачът.



View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Donato‍Athlete (@donato_fabrizio) on May 5, 2020 at 9:29am PDT Фабрицио Донато има впечатляваща и успешна кариера. Роден е на 14 август 1976 г. Дебютът му в международни състезания при мъжете е през 2000 г. с участието в европейското първенство в зала в Гент, Белгия. През същата година се появява и на олимпийската сцена, като записва участие на Игрите в Сидни-2000. Оттогава неизменно е част от “скуадра адзура“ на големи първенства. На две европейски първенства (в зала и на открито) и на едно световно в зала остава на крачка от медалите. За да дойде домакинското европейско първенство в Торино-2009, където той печели титлата в тройния скок с нов национален рекорд – 17.59 м. След две години на европейското първенство в зала в Париж-2011 печели сребърен медал, като подобрява собствения си национален рекорд – 17.73 м. Особено успешна за него е следващата 2012 година, когато той първо печели в Хелзинки европейската титла, а малко по-късно взима бронзовия медал на олимпийските игри в Лондон. На европейското първенство в зала в Белград-2017 скачачът стигна до сребърния медал с нов световен рекорд (17.13 м) във възрастовата група 40+. Източник: atletikabg.com



