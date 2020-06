Алфонсо Дейвис счупи рекорд в Бундеслигата със скоростта си

36.51 - Alphonso Davies' top speed of 36.51 km/h in Bremen is the fastest of any #Bundesliga player since data collection started in 2013-14. Lightning. #SVWFCB pic.twitter.com/FBGDrDXEOX

Левият бек на Байерн (Мюнхен) Алфонсо Дейвис за пореден път доказа своята бързина. Въпреки че беше изгонен с червен картон в 79-ата минута при снощната победа с 1:0 над Вердер (Бремен) , талантливият футболист успя да постави постижение през първото полувреме на мача.

"Предполагам, че просто си върша работата. Не знам кога се е случил рекордът. Просто се опитвам да си върша работата в дефанзивен план, опитвайки се да спечеля топката обратно. Щастлив съм обаче да счупя рекорд", заяви невярващият Дейвис след мача.

