Бокс Кобрата готов да сезира IBF 17 юни 2020 | 09:21 - Обновена



Кубрат Пулев е готов да се обърне към IBF и да потърси организацията за крайно решение на въпроса с двубоя срещу Антъни Джошуа. Кобрата призна пред “Тема Спорт”, че вече му е омръзнало да чака и не може да си обясни причините да се бави датата за сблъсъка. “Чакаме. Не знам какво чакат те, че нямаме дата и място. Антъни продължава да си прави каквото иска, говори само за 2021-а и Фюри, не разбирам какво става. Аръм правилно им каза, че това са фалшиви новини и такъв мач няма. Ако Джошуа не иска да играем, да овакантява и да се бия с Чарлз Мартин. За мен не е проблем. Ще говорим с адвокатите и ако скоро няма развитие, ще задвижим нещата в посока IBF. Предполагам, че най-късно до края на месеца трябва да се разберем, иначе се насочваме към друга посока. Не разбирам какво чакаме. Да, той е шампион, но не може вечно да си прави каквото иска. Ако иска да е истински шампион, да се изправи срещу мен, защото имаме договор и не ми е ясно какво чакаме. Коронавирусът е само оправдание. Аз чета във всичко това само и единствено страх. Ако си истински шампион, Ей Джей ела да играем. Толкова пък да го е страх, не го разбирам. Явно трябва да започнем работа с адвокатите, защото времето върви и не знам какво правим, само се мотаем”, изригна Кобрата. View this post on Instagram A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) on Mar 18, 2020 at 5:18am PDT Той допълни, че държи форма и продължава да тренира индивидуално, докато трае протакането от страна на Джошуа. В същото време изрази мнение за желанието на Джошуа да боксира с Тайсън Фюри. Той допълни, че държи форма и продължава да тренира индивидуално, докато трае протакането от страна на Джошуа. В същото време изрази мнение за желанието на Джошуа да боксира с Тайсън Фюри. “И Фюри също говори глупости, че ще играе с Антъни, но след като бия Джошуа, ще играе с мен. Няма друг вариант. Тренирам, дори сега отивам в залата. Но може би трябва да започна да се правя на пиян или на не знам какъв, за да помислят, че не съм толкова сериозен и да склонят на битката”, каза Пулев. Очакванията бяха в началото на юни да има дата и място за двубоя между него и Джошуа. Към момента обаче това така и не се случва, а шампионът на IBF, WBA, WBO и IBO дори се контузи, появявайки се с шина на лявото коляно. Травмата обаче не е сериозна и би трябвало двамата да се срещнат през ноември. Очакванията бяха в началото на юни да има дата и място за двубоя между него и Джошуа. Към момента обаче това така и не се случва, а шампионът на IBF, WBA, WBO и IBO дори се контузи, появявайки се с шина на лявото коляно. Травмата обаче не е сериозна и би трябвало двамата да се срещнат през ноември. 0



