Официално: US Open започва без публика на 31 август

US Open ще се проведе между 31 август и 13 септември в Куинс, Ню Йорк, като няма да бъдат допускани фенове по трибуните. Новината бе потвърдена от губернатора на Голямата ябълка Андрю Куомо.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.