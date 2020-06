Бъфало Сейбърс с нов генерален мениджър

Генералният мениджър на Бъфало Сейбърс Джейсън Ботерил бе уволнен след три години на поста.

Решението идва доста изненадващо на фона на заявеното публично от съсобственичката на клуба Ким Пегула, която преди само три седмици каза, че работата на Ботерил не е поставена под въпрос.



We have relieved Jason Botterill of his duties as General Manager.



Senior Vice President of Business Administration Kevyn Adams has been named General Manager. pic.twitter.com/TPAFXvAPej