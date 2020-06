Гуардиола: Готови сме за мача с Арсенал, но не и за това, което предстои

Готови сме да изиграем един мач, но не сме готови за това след три дни да изиграем още един, а четири дни след това - още един. Трябва да правим ротации и да използваме всички играчи. Футболистите са в естествено добро физическо състояние. Мисля единствено за Арсенал и за това как да се възстановим за следващия двубой с Бърнли. Утре ще видим на какво ниво сме и какво може да направим по-добре. Всички отбори имаха три, три и половина седмици. Знаем, че това не е достатъчно.

Всеки пострада в тази ситуация - лично и икономически. Ще трябва да се адаптираме. Лично аз преживях това, което преживяха и всички останали. Всички хора, които загубихме, са важни. Времената са тежки за всички, които изгубиха близки или приятели, но затова имаме семейства, които ни помагат да останем силни. Важно е здравето на хората, но в крайна сметка Премиър лийг реши, че трябва да играем, както решиха и в Германия и Испания. Ще играем и ще се адаптираме възможно най-скоро. Играчите са хора."

"I'm looking forward to seeing him again, he's one of the nicest people I've ever met, He knows everything about us"



Pep Guardiola on facing Mikel Arteta's Arsenal pic.twitter.com/zjbqV9PIUh