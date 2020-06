Тенис Сезонът в АТР се подновява на 10 август във Вашингтон? 16 юни 2020 | 13:30 Прочетена 210 0



копирано



El circuito ATP vuelve el 10 de agosto con el torneo de Washington https://t.co/FHUwVzvvKb pic.twitter.com/QYm9j43rD2 — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) June 16, 2020

Планира се играчите да не преминават карантинен период, което ще им помогне за по-удобното придвижване и подготовка за мачовете от турнира в американската столица. През миналата година във Вашингтон Ник Кирьос (Австралия) победи руснака Даниил Медведев.

Per gli US Open è in arrivo un grande sì

L'USTA deve ancora comunicarne l’ufficialità ma lo Slam dovrebbe svolgersi dal 31 agosto al 13 settembre, con il torneo di Cincinnati che si giocherà a New York dal 24 agosto, facendo saltare quindi il torneo di qualificazione. pic.twitter.com/Au8FMEl03z — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) June 16, 2020

След това САЩ ще бъде домакин на още един турнир- този в Ню Йорк от 17 август, а след това би трябвало да стартира и Откритото първенство US Open. Според календара, последният шампионат в "Големия шлем" трябва да се състои от 31 август до 13 септември.



През тази година от "Големия шлем" се състоя единствено Откритото първенство на Австралия през януари и февруари. Повечето тенисисти категорично отказват да пътуват до Азия, а предпочитат да се концентрират в турнирите в Европа. Сезонът в мъжкия професионален тенис - турнирите под егидата на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP), ще се поднови на 10 август, съобщава испанският вестник "Марка". Сезон 2020, който е прекратен от месец март заради пандемията от коронавирус, ще се върне към живот с турнира във Вашингтон.Планира се играчите да не преминават карантинен период, което ще им помогне за по-удобното придвижване и подготовка за мачовете от турнира в американската столица. През миналата година във Вашингтон Ник Кирьос (Австралия) победи руснака Даниил Медведев.След това САЩ ще бъде домакин на още един турнир- този в Ню Йорк от 17 август, а след това би трябвало да стартира и Откритото първенство US Open. Според календара, последният шампионат в "Големия шлем" трябва да се състои от 31 август до 13 септември.През тази година от "Големия шлем" се състоя единствено Откритото първенство на Австралия през януари и февруари. Повечето тенисисти категорично отказват да пътуват до Азия, а предпочитат да се концентрират в турнирите в Европа.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 210

1