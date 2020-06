Бокс Кобрата в Топ 10 на The Ring 16 юни 2020 | 12:47 - Обновена Прочетена 149 0



копирано





“Големият българин има солидна кариера при аматьорите, преди да се установи в Германия. Победа над Александър Димитренко (нокаут в 11-ия рунд) и Тони Томпсън (по точки) му дадоха шанс да атакува световната титла. Загуби от Владимир Кличко (нокаут в петия рунд), но успя да се завърне и записа 8 успеха, включително нокаут над бившия шампион Самюел Питър (в третия рунд) и надигра Хюи Фюри (по точки), за да стигне до нов мач за пояса на IBF”, гласи анализът за Кобрата.

The Ring поставя на първо място световния шампион на WBC Тайсън Фюри. Британецът е единственият в тази класация, който няма нито едно поражение до момента в кариерата си. На втора позиция е бъдещият противник на Кобрата - Антъни Джошуа (23-1), който държи останалите значими титли. Трети, изненадващо за мнозина, застава Дилиън Уайт (27-1), който допусна единствената си загуба именно от Ей Джей преди 4 години. Той трябва да срещне Александър Поветкин, но все още няма дата за двубоя. След него се нарежда и бившия шампион на WBC Дионтей Уайлдър (42-1-1). Преo Кобрата са още Луис Ортис (31-2), Анди Руис (33-2), Александър Поветкин (35-2-1), Джоузеф Паркърс (27-2), Майкъл Хънтър (18-1-1) и Оскар Ривас (26-1). Кубрат Пулев (28-1) попадна в Топ 10 на тежка категория на най-реномираното списание за бокс в света - The Ring. Изданието прави класация на база мнения на различни специалисти, като по този начин определя елитната компания в последните 95 години. При последното допитване най-успешният ни професионалист в историята е поставен на десетата позиция. Извън групата остават имена като Александър Усик, Даниел Дюбоа, Ефе Аягба, Агит Кабайел и Филип Хъргович, които според списанието са потенциални членове на Топ 10.“Големият българин има солидна кариера при аматьорите, преди да се установи в Германия. Победа над Александър Димитренко (нокаут в 11-ия рунд) и Тони Томпсън (по точки) му дадоха шанс да атакува световната титла. Загуби от Владимир Кличко (нокаут в петия рунд), но успя да се завърне и записа 8 успеха, включително нокаут над бившия шампион Самюел Питър (в третия рунд) и надигра Хюи Фюри (по точки), за да стигне до нов мач за пояса на IBF”, гласи анализът за Кобрата.The Ring поставя на първо място световния шампион на WBC Тайсън Фюри. Британецът е единственият в тази класация, който няма нито едно поражение до момента в кариерата си. На втора позиция е бъдещият противник на Кобрата - Антъни Джошуа (23-1), който държи останалите значими титли. Трети, изненадващо за мнозина, застава Дилиън Уайт (27-1), който допусна единствената си загуба именно от Ей Джей преди 4 години. Той трябва да срещне Александър Поветкин, но все още няма дата за двубоя. След него се нарежда и бившия шампион на WBC Дионтей Уайлдър (42-1-1). Преo Кобрата са още Луис Ортис (31-2), Анди Руис (33-2), Александър Поветкин (35-2-1), Джоузеф Паркърс (27-2), Майкъл Хънтър (18-1-1) и Оскар Ривас (26-1). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 149

1