Задава се вторият снукър турнир след карантината

Зала “Маршал арена” в Милтън Кийнс, Англия, ще бъде домакин и на втория турнир по снукър след карантината - Шампионата на тура. Той ще се проведе от 20 до 26 юни и ще бъде с участието на най-добрите осем играчи в едногодишната ранглиста. Coral Series | Memorable Moments



Mark Selby vs Neil Robertson, Quarter Finals, 2019 Tour Championship



The highly-anticipated, long-awaited @Coral Tour Championship begins on Saturday - let's hope it supplies drama like this! #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/3pVfXAizNr — World Snooker Tour (@WeAreWST) June 15, 2020 Единственото уточнение е, че първата щека на Азия Дин Дзюнхуей не можа да получи виза и ще си остане в Китай, тъй като в Обединеното кралство все още има ограничения за международните полети покрай пандемията на новия коронавирус. Заместникът му в схемата ще бъде деветият в едногодишната ранглиста Стивън Магуайър. 8 days to go!@Coral Tour Championship | 20 - 26 June | @MarshallArena | @ITV4



Ding Junhui - who's taken the decision not to travel to the UK - has been replaced in the draw by Stephen Maguire #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/hrNJSQdj5N — World Snooker Tour (@WeAreWST) June 12, 2020 Ето мачовете: Нийл Робъртсън - Стивън Магуайър - 20 юни Джъд Тръмп - Джон Хигинс - 21 юни Марк Селби - Ян Бинтао - 22 юни Шон Мърфи - Марк Алън - 23 юни полуфинал 1 - 24 юни; полуфинал 2 - 25 юни; финал - 26 юни Всички мачове преди финала ще бъдат във формат от максимум 17 фрейма, а битката за трофея - 19 фрейма. Сесиите са в 15:30 и 21 часа българско време. Победителят в Шампионата на тура ще спечели 150 хиляди паунда, а общият награден фонд е 380 хиляди. Лидерът в сериите “Coral” (Световната Гран при, Шампионата на играчите и Шампионата на тура) ще получи бонус от 100 хиляди. Ето го временното класиране: Тръмп - 132 500 паунда Робъртсън - 100 000 Бинтао - 50 000 Мърфи - 30 000 Магуайър - 30 000 Хигинс - 27 500 Алън - 15 000 Селби - 15 000 0



