Бивша №1 в света: Колкото по-рано подновим тенис сезона, толкова по-добре

Бившата №1 в света и финалистка на US Open през 2016 година Каролина Плишкова заяви, че колкото по-рано бъде подновен сезонът в тениса, толкова по-добре. Чехкинята коментира темата за провеждането на Откритото първенство на САЩ тази година. Турнирът от "Големия шлем" в Ню Йорк трябва по програма да започне на 31 август, но окончателно и официално решение за провеждането му все още не е взето.

"В някакъв момент сезонът трябва да започне. Сигурна съм, че дори и през следващата година все още ще има болни хора, така че няма как да бъде супер безопасно да се играе. Мисля, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре", сподели световната №3 Плишкова, цитирана от The New York Times.



