Тенис В Ню Йорк се готвят за US Open на 31 август 15 юни 2020 | 20:22 Прочетена 153 0



Тенис асоциацията на САЩ все още планира да проведе US Open с начална дата 31 август, информира ESPN. Единствената причина това да не е обявено официално все още е, че организаторите очакват официално разрешение от местните здравни власти в Ню Йорк.





Естествено, фенове няма да бъдат допускани по трибуните, но ситуацията на играчите все още е неясна. Никой не знае дали състезателите ще могат да тренират веднага след стъпването си на американска земя и наистина ли ще трябва да се самоизолират 14 дни. Също така при евентуалното условие за само един човек в щаба на всеки тенисист изниква въпросът дали в комплекса на US Open или някъде другаде в Ню Йорк ще бъдат на разположение достатъчно физиотерапевти за всички.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

