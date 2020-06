Мино Райола остана без един от големите си клиенти

View this post on Instagram

Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta! Vincenzo Pisacane #Insigne #Napoli #Nazionale

A post shared by Vincenzo Pisacane (@vincenzopisacane82) on Jun 15, 2020 at 8:56am PDT