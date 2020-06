Купонът на Джокович: Щури танци, голи до кръста и Григор на ръце (видео)

Съпругата на Ноле - Йелена Джокович и ослепителната приятелка на Зверев - германския модел Бренда Патеа, също се включиха във вихрените танци, на фона на сръбска и гръцка музика. Звучаха и рок, и модерни поп парчета, а черешката на тортата бе груповото изпълнение на песента “Корона Чао”, на който Григор Димитров беше понесен на ръце от Ноле.

Имаше и изпълнение на танца “Лимбо”, в който българинът също показа добри умения.

Демонстративният турнир на Новак Джокович в Белград беше тема №1 в света на тениса през последната седмица, но купонът след края му бе дори още по-зрелищен.Световният №1 събра миналата вечер аверите си в популярния Lafayette Cuisine Cabaret Club в сръбската столица, а Григор Димитров се оказа един от най-срамежливите, след като трябваше да го качат на сцената на ръце.Минути по-късно обаче българинът се включи наравно с останалите в купона и гостите на заведението видяха много от веселата компания. В един момент от вечерта градусът на веселието толкова се покачи, че тенис звездите останаха голи до кръста.Джокович беше поканил всички - шампиона Доминик Тийм, Александър Зверев, Филип Крайович, Виктор Троицки.