Де Лаурентис: Сари ме принуди да го заменя

"[He] betrayed me, left Napoli with the vulgar excuse of money, he still had two years of his contract.



"I bet on him when he was the coach of Empoli and this is the true story of his departure from Naples."



[via @CorSport] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) June 15, 2020 Aurelio De Laurentiis:



“Sarri betrayed me. I wanted him, but he left Napoli with the vulgar excuse of money. I should’ve sacked Ancelotti at the end of the first season. Gattuso and I are similar, I could extend his contract in August.” (@CorSport) — SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) June 14, 2020 Отборът беше забравил схемата 4-3-3 на Сари. Помолих Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нападна бившия наставник на тима Маурицио Сари , който в момента води Ювентус . Според него специалистът е принудил тогавашния си шеф да го освободи, за да поеме Челси през лятото на 2018 година.“Той ме предаде, тръгвайки си с безвкусното си извинение за парите. Принуди ме да го заменя, а имаше двугодишен договор. През февруари ме покани на обяд в Тоскана близо до къщата му, като беше организиран с жена му. Той не спомена нищо за напускане и ме държа в неведение до деня преди последния ни мач, създавайки несигурност в клуба. Трите незабравими сезона с него? Има други фактори, но във футбола са ти необходими отлични директор и производител. Нормално е предприемачът да дава индикации и тази част от заслугата получава признание, не само вината при загуба. Кой доведе Единсон Кавани ? А Валтер Мадзари? Ами Рафа Бенитес? Какво да кажем за Гонсало Игуаин и Маурицио Сари? Когато ги доведох, градът беше залят с плакати против мен. Карло Анчелоти ми напомня за баща ми. Избрах го заради спокойствието, хладнокръвието и приятната му близост. Баща ми беше философ, много сладък човек като Карло. Трябваше още след края на миналия сезон да му кажа: Карло, не мисля, че си създаден за стила футбол, който искат в Наполи. Нека да запазим голямото си приятелство, защото тук футболът е различен. Запознах те с град, който сега обичаш и който те изненада. По-добре да сложим край сега. Вместо това аз допуснах втора грешка.Отборът беше забравил схемата 4-3-3 на Сари. Помолих Дженаро Гатузо да преразгледа формацията, очаквайки цената да бъде 3-4 поредни поражения. Той загуби по-малко. Карло, също като баща ми, беше посланик. Рино и аз много си приличаме, двама бойци, които не са изпращани да говорят, двама лидери. Предложих му договор за година и половина, при който и двамата имаме изход. Нямахме нужда да използваме тази клауза. Ако се представим добре в Купата на Италия и Шампионската лига и се изкачим в първенството, ще се срещнем в началото на август в Капри, където можем да обсъдим удължаване за 3-4 сезона”, заяви Де Лаурентис пред “Кориере дело спорт”.

