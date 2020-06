Андреа Анастази поема предизвикателство в Швейцария

View this post on Instagram

Il 1990 é il primo anno di gloria per la Nazionale italiana maschile. Vince la Wolrd League, i Goodwill Games, i Mondiali e conquista un argento nell'FIVB World Super Four '90. I Mondiali del 1990 si sono svolti in Brasile dal 18 al 28 ottobre 1990. Match: FASE A GIRONI • Italia Vs Camerun 3-0 • Italia Vs Bulgaria 3-1 • Cuba Vs Italia 3-0 OTTAVO DI FINALE • Italia Vs Cecoslovacchia 3-0 QUARTO DI FINALE • Italia Vs Argentina 3-0 SEMIFINALE • Italia Vs Brasile 3-2 FINALE • Italia Vs Cuba 3-1 Roster: Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Andrea Lucchetta, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi, CT: Julio Velasco #volley #mondiali1990 #pallavolo #volleyball #italy #italia #brazil #rio #1990 #mondiali #ricordi #remembers

