ММА От лагера на Нурмагомедов: Конър е същата стара проститутка 15 юни 2020 | 12:26



View this post on Instagram A post shared by Ali (@aliabdelaziz000) on Jun 5, 2020 at 11:04am PDT Мениджърът на Хабиб Нурмагомедов - Али Абделазиз, иска да види активност в клетката от страна на Конър Макгрегър. Наскоро ирландската звезда на UFC обяви, че се оттегля от ММА, но това му е трето оттегляне в последните 4 години и никой не му вярва. "The Notorious" искал да се бие с Джъстин Гейджи, но от UFC му отказали и това го вбесило.Конър вярва, че UFC искат да го смажат и избра на окачи ръкавиците, но Абделазиз не му вярва. Али смята, че Макгрегър отново е жаден за внимание. Аблдеазиз иска Макгрегър да се бие с Тони Фъргюсън, за да излъчат безспорен претендент за титлата, която Хабиб ще брани срещу Гейджи през септември: “Точно сега го наказват за неговото лошо поведение. Трябва да си седне на задника и да се бие с Тони Фъргюсън, за да е активен. Искам да видя активност, нека се бие и срещу Масвидал. Макгрегър ни казваше, че кармата е кучка. Той е същата стара проститутка, която иска внимание. Открадна момента на Аманда Нунеш. Нека се спре. UFC няма да спре с оттеглянето на Макгрегър. Той може да забрави за битка с Хабиб. Не мисля, че Хабиб ще се бие с него. Не знам дали Гейджи ще иска да се бие с него. Искам да видя битка с участието на Макгрегър преди да получи шанс за титлата. Искам да го видя срещу Фъргюсън. Мисля, че това е битка, която много хора искат. Двамата имат история и трябва да излъчат претендент.” mma.bg 0



