Дуайт Хауърд: Няма да играем баскетбол, докато не решим проблемите си

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Дуайт Хауърд е напълно съгласен с мнението на Кайри Ървинг и също е против рестарта на сезона в НБА. Осемкратният участник в "Мача на звездите" заяви, че има много по-важни неща от баскетбола в момента, визирайки расовата дискриминация, и добави, че няма да играе, докато проблемите не бъдат решени. Кайри Ървинг се обяви против рестарта на сезона в НБА

"Съгласен съм с Кайри. В този момент баскетболът не е необходим, развлеченията ще бъдат само за разсейване. Разбира се, че това не може да разсее играчите, но разполагаме с ресурси, които по-голяма част от общността ни не може да си позволи... Не бих искал нищо друго, освен да спечеля титлата от НБА, но в момента по-важно е да се обединя с общността си. Това е по-голямата титла, прекалено е красиво, за да не го преследвам. Какво по-хубаво време от сега, за да се съсредоточим върху семействата си?

"I would love nothing more than to win my very first NBA Championship. But the unity of My People would be an even bigger Championship"



Dwight Howard says in a statement that basketball isn't needed right now, per @ByJillMartin pic.twitter.com/f7q6GLuEo0