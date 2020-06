НБА Най-добрите млади играчи в НБА търсят застраховки при рестарта на сезона 14 юни 2020 | 11:05 Прочетена 54 0



ESPN Sources: On cusp of hundreds of millions in contract extensions, several of NBA's top young stars had a Friday call with NBPA officials about possibility of league-financed insurance policies to protect against career-threatening injuries in Orlando: https://t.co/54btNpSp70 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2020 Бам Адебайо от Маями, Ди'Арън Фокс от Сакраменто, Кайл Кузма от ЛА Лейкърс, Донован Мичъл от Юта, и Джейсън Тейтъм от Бостън са петимата, които са разговаряли с изпълнителния директор на Асоциацията Мишел Робъртс, както и със съветника Рон Клемпнър.

Новобранските договори и на петимата вече са в третата си година, което ще позволи на клубовете да ги подновят при началото на трансферния пазар през октомври. Повишеният риск от контузии, основан на тримесечната пауза, и съкратеният тренировъчен лагер, е засилил опасенията, че играчите поемат повишен риск с възобновяването на сезона.

Bam Adebayo, De'Aaron Fox, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell and Jayson Tatum – members of the 2017 draft class soon eligible rookie extensions -- are talking with NBPA about facilitating with league on insurance allowances for players. https://t.co/lRskauNjSK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2020 Адебайо, Фокс, Кузма, Мичъл и Тейтъм се надяват колективният им глас да насърчи Лигата да вземе нужното решение за застраховките не само за тях, но и за по-широк кръг от играчи, които се завръщат за финалната фаза от сезона в Орландо. Младите звезди в НБА са провели разговор с ръководството на Асоциацията на играчите относно възможността да им се осигурят застрахователни полици, финансирани от Лигата. Целта на това искане е играчите да получат протекция при евентуални травми по време на рестарта на сезона в Орландо, съобщават източници за ESPN.



