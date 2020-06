ЧРД на Добриана Рабаджиева!

View this post on Instagram

MEXE A "RABA"! Acharam que a Doby tinha esquecido de vocês? A "gringa" mais mineira de todas fez questão de mandar um recado para a família Itambé/Minas. Ela já retornou à Bulgária e também aderiu a campanha #MinasComVcEmCasa. Você também já está com saudades da Rabadzhieva? #VaiMinas #ItambéMinas #ParedãoAzul #Melitta #Volei #VoleiFeminino #Volley #Superliga #Coronavirus #CoronavirusBrazil

