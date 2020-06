Пламен Константинов на 47!

View this post on Instagram

От всей души и сердца поздравляем с днём рождения главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова! Присоединяйтесь к поздравлениям и вы! Пусть тепло сердец родных и близких людей согревает вас каждый день, а в этот день особенно, пусть оно всегда несет надежду в вашу открытую и добрую душу, вселяет уверенность и помогает смотреть в будущее с радостным ожиданием чудес, а также, любить свое настоящее и непременно гордиться им! Честит рожден ден! Успех, любов и щастие, Пламен!

