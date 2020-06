ММА Марвин Ветори се справи с Карл Робърсън (видео) 14 юни 2020 | 09:34 Прочетена 21 0



копирано



Marvin Vettori settles the bad blood with a first-round submission over Karl Roberson #UFCVegas2 pic.twitter.com/mjpvLSpV9G — Nitrogen Sports (@NitrogenSports) June 14, 2020

Ветори дебнеше за ляво кроше, а Робърсън също изчакваше за своите шансове. Ветори вкарва джабове, а Робърсън опитва ритник в главата и след това още един. Марвин приключи с битката в стойка и пренесе нещата на земята. Двамата започват да се надиграват с борба, а Ветори опитва гилотина, но Карл се измъква. Ветори с нова гилотина, но Карл отскача от мрежата и пак се измъква.



Ново събаряне от страна на Марвин, който наказва своя опонент с граунд енд паунд, но Карл се защитава добре и не влизат сериозни попадения. В края на последната минута Ветори дочака своя шанс и приложи захват за предаване, с което накара Робърсън да се предаде. Orgulloso tras ganar una importante pelea pra él @MarvinVettori levanta las manos #UFCVegas2 pic.twitter.com/hJvsiP0FGu — ufcespanol (@UFCEspanol) June 14, 2020 Ветори навлиза в серия от 3 поредни победи и предизвика Израел Адесаня на реванш. Карл от своя страна губи серия от 2 поредни победи. Марвин Ветори сподели клетката с Карл Робърсън в подглавната среща на UFC on ESPN 10, което се провежда във Вегас. Битката между двамата бойци беше в средна категория. Имаше доста напрежение между тях, след като преди няколко седмици битката им пропадна. В началото двамата не бързаха да се хвърлят напред и застанаха в центъра на клетката.Ветори дебнеше за ляво кроше, а Робърсън също изчакваше за своите шансове. Ветори вкарва джабове, а Робърсън опитва ритник в главата и след това още един. Марвин приключи с битката в стойка и пренесе нещата на земята. Двамата започват да се надиграват с борба, а Ветори опитва гилотина, но Карл се измъква. Ветори с нова гилотина, но Карл отскача от мрежата и пак се измъква.Ново събаряне от страна на Марвин, който наказва своя опонент с граунд енд паунд, но Карл се защитава добре и не влизат сериозни попадения. В края на последната минута Ветори дочака своя шанс и приложи захват за предаване, с което накара Робърсън да се предаде.Ветори навлиза в серия от 3 поредни победи и предизвика Израел Адесаня на реванш. Карл от своя страна губи серия от 2 поредни победи. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 21

1