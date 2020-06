ММА Синтия Калвийо надигра Джесика Ай 14 юни 2020 | 09:26 - Обновена Прочетена 67 0



Comment below and let me know who you think should get the post fight bonuses for #UFCVegas2 pic.twitter.com/4fIuORX9py — danawhite (@danawhite) June 14, 2020

Битката между двете продължи всичките 5 рунда, в които Синтия доминираше на земята със своя граунд енд паунд и очаквано имаше голямо предимство по точки. Така двете стигнаха до решение, което беше единодушно в полза на Калвийо - (49-46, 49-46, 48-47).



С тази победа Синтия навлезе в серия от 3 поредни победи и увеличи статистиката си на 9-1-1 в ММА. Ай от своя страна се връща към загубите и губи 2 от последните си 3 битки. Нейната статистика става 15-8-1 в ММА. Flyweights!



