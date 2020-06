Олимпия (Милано) запази основен играч

Американецът Джеф Брукс ще остане в Олимпия (Милано) поне още една година. 31-годишното крило е подписало нов договор, който ще го задържи в клуба и за следващия сезон.

"Джеф ще носи нашата фланелка за трети пореден сезон. Ние го ценим като човек и играч и сме щастливи, че можем да продължим да работим заедно", заяви генералният мениджър на Олимпия Христос Ставруполос.

